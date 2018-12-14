Прядкин рассказал об изменениях в Олимп-Кубке России

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин​ в интервью "СЭ" рассказал об изменениях в формате Олимп-Кубка России. По его словам, в следующем сезоне по два матча команды может быть будут играть только в 1/2 финала.

– Вам не кажется, что проводить по два матча уже на стадии 1/4 финала Кубка – это перебор?

– Решение было принято на исполкоме РФС. Было даже предложение ввести два матча уже с 1/16 финала. Понятно, что в этом розыгрыше Кубка уже ничего не изменится. На последнем заседании общего собрания лиги клубы обратились к РФС с предложением, чтобы в следующем сезоне по два матча было только в 1/2 финала. (Александр Львов, Илья Андреев)

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