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18:08 | Футбол — Кубок России

Обухов и Гогниев - в атаке "Кубани" на матч со "Спартаком"

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Тренерский штаб "Кубани" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Спартака". В атаке у краснодарцев сыграют бывший форвард красно-белых Владимир Обухов и экс-нападающий ЦСКА Спартак Гогниев.

Полностью состав "Кубани" выглядит следующим образом:

Дюпин - Бендзь, Марков, Байрыев, Бугаев - Коновалов, Алейник, Гай, Завезен - Гогниев, Обухов.
Запасные: Москаленко, Гапон, Клещенко, Сидоров, Каусаров, Нурисов, Маляров.

Напомним, матч "Кубань" - "Спартак" состоится сегодня. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/561/563/605/3815/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Армеец-1

Вперёд Спартак ........ Гогниев!!!! Ввали парочку с.в.и.н.ь.я.м!

18:16