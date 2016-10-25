На арене "Краснодара" начнет работать система обогрева трибун

С матча 1/8 финала Кубка России между "Краснодаром" и "Оренбургом" начнет работать система обогрева трибун, сообщает официальный твиттер команды. По информации пресс-службы клуба, температура воздуха внутри арены будет на несколько градусов выше обычного.

"Во время матча "Краснодар" - "Оренбург" 27 октября на стадионе "Краснодар" начнет работу система обогрева трибун. Пока не вся, но будет теплее!" - говорится в сообщении.

Матч 1/8 финала Кубка страны между "Краснодаром" и "Оренбургом" состоится в Краснодаре в ближайший четверг. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.

