"Локомотив" за Кубок России оштрафован на 130 тысяч рублей

На заседании КДК РФС было рассмотрено нарушение клубами регламента в матчах 1/16 финала Кубка России. Наибольший штраф заплатит "Локомотив" – 130 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

"Челябинск" – "Урал": за использование и бросание зрителями пиротехники "Урал" оштрафован на 40 тысяч рублей.

"Волга" – "Амкар": на предматчевом совещании отсутствовал представитель "Амкара", штраф – 10 тысяч рублей.

"Факел" – "Терек": главный тренер гостей Рашид Рахимов за покидание технической зоны без разрешения оштрафован на 3 тысячи рублей. Представители "Терека" не подписали протокол по окончании матча. За нарушение регламента клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

– "Химки" – "Локомотив": болельщики гостей зажигали пиротехнические устройства, бросали их на беговую дорожку. За это клуб оштрафован на 120 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений москвичи заплатят 10 тысяч.

"Чита" – "Рубин": за нарушение регламента "Рубин" оштрафован на 5 тысяч рублей.

"Тамбов" – "Зенит": болельщики гостей использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 60 тысяч рублей.

"Энергомаш" – "Уфа": за неподобающее поведение команды (6 игроков получили желтые карточки) "Уфа" оштрафована на 100 тысяч рублей.