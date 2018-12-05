Александр Мостовой: "У "Спартака" хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне"

Бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом". Он добавил, что красно-белым повезло с турнирной сеткой.

– Красно-белым очень нужен этот трофей, особенно после того как они обожглись в прошлом году, – приводят "Известия" слова Мостового. – Команде Кононова повезло с турнирной сеткой – если москвичи пройдут "Урал", то выйдут на победителя пары "Арсенал" – "Оренбург". В этой связи у них хорошие шансы на то, чтобы завоевать Кубок в этом сезоне.

Матч пройдет в среду, 5 декабря, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 по московскому времени.

"Спартак" – "Урал": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).