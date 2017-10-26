Александр Мирзоян: "Не могу сказать, что "Спартак" - главный фаворит Кубка России"

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян отметил, что красно-белых нельзя считать главными фаворитами Кубка России после вылета основных претендентов. По его словам, у команды достаточно проблем в обороне, которыми могут воспользоваться другие команды. В четвертьфинале "Спартак" встретится с "Крыльями Советов".

- Конкуренция есть всегда, нельзя списывать со счетов оставшиеся команды, - приводит "Р-Спорт" слова Мирзояна. - Все команды будут настроены вдвойне на матчи со "Спартаком", поэтому "Спартаку" нужно быть предельно мобилизованным. В начале матча с Нальчиком они были на грани того, что, если бы исполнительское мастерство соперника было повыше, могли проигрывать и два, и три мяча. Оборона у "Спартака" оставляет желать лучшего и в организации, и особенно в оборонительных действиях.

Я не могу сказать, что "Спартак" - главный фаворит. Да, у "Спартака" много регалий, но кубковые матчи настолько непредсказуемы, что если заведомо говорить, что ты фаворит, то ничего не получится. "Спартак" должен выходить на каждый матч с любым соперником полностью отмобилизованным.