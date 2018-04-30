Смертин выступил за использование в чемпионате России Fan ID

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин считает, что ответственность за поведение на трибунах должны нести не клубы, а сами болельщики. Экс-полузащитник сказал, что поклонники некоторых команд высказывают недовольство его работой в союзе.

– Я инициатор того, чтобы в чемпионате России использовалась система Fan ID, как на Кубке конфедераций, – цитирует RT Смертина. – По ходу того турнира никаких инцидентов не было, каждый понимал, что в случае чего его легко опознают по кадрам с камеры.

Когда приходит осознание того, что от ответственности уйти не удастся, люди перестают нарушать правила поведения на стадионе. А то получается, что за фанатов отвечает клуб, и они это прекрасно знают. А нужна персональная ответственность, чтобы нарушившие правила болельщики в худшем случае лишались возможности посещать стадионы и поддерживать свою команду. При этом хочу подчеркнуть, что наказанием людей на стадионах занимаюсь не я лично, а другие органы. Моя задача – выявить само нарушение.

– Вам приходится сталкиваться с недовольством из-за своей работы?

– Да, болельщики иногда подходят, спрашивают, почему я не позволяю им поддерживать свои команды. Но ведь есть разная культура поведения на стадионах. Можно зажечь фаер, а можно все 90 минут распевать песни в честь любимого клуба. Второй способ куда лучше объединяет болельщиков и футболистов.

– Вы как-то сказали, что Кубок конфедераций меняет культуру боления. Почему именно этот турнир?

– Потому что это предвестник чемпионата мира, репетиция турнира. Раньше люди даже не знали, что из себя представляет Кубок конфедераций, приходилось проводить ликбез. Первые матчи воспринимались холодно, но потом болельщики поняли, что это серьёзное мероприятие. Зрителей было много, и не зафиксировано ни одного негативного инцидента.