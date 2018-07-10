Первый домашний матч "Енисея" в Красноярске состоится 2 сентября

Министерство спорта Красноярского края считает, что "Енисей", вышедший в элиту чемпионата России впервые в своей истории, проведет первый матч на Центральном стадионе в Красноярске 2 сентября. В этом день красноярцы встретятся с тульским "Арсеналом".

"Первая игра на Центральном стадионе пройдет 2 сентября с тульский "Арсеналом", – приводит ТАСС сообщение краевого министерства.

Перед матчем с туляками "Енисею" предстоит провести в чемпионате России еще три домашних матча – с "Зенитом" (29 июля), ЦСКА (11 августа) и "Крыльями Советов" (27 августа). Планируется, что красноярцы будут проводить домашние игры на старте сезона-2018/19 либо в Томске, либо в Тюмени.

В настоящее время Центральный стадион находится на реконструкции. Изначально планировалось, что работы будут завершены до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что сдача состоится раньше намеченного срока.

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