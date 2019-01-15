Отправлял ли Геркус Семина на пенсию? Откровенный ответ бывшего гендиректора "Локо"

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - о своих словах в адрес главного тренера команды Юрия Семина.

- Во время первой части сезона-2017/18 вы провели встречу с болельщиками.

- Легендарную, обросшую мифами...

- Люди, которые на ней присутствовали, приписывают вам такие слова: "Он старый человек, ему на пенсию пора. Видел часть летних сборов и матч с "Риекой". Это "финиш", ужасные тренировки. Может, мы сейчас и на первом месте, но ставлю на то, что в октябре мы посыплемся". Что из этого говорили, а что - нет?

- Есть у меня такая особенность: со временем я что-то забываю. Не отрицаю того, что, возможно, что-то похожее я сказал. Не могу ручаться, что абсолютно точно это говорил, или абсолютно точно не говорил. Я высказывал свое мнение. Но до этих слов наверняка было сказано: "ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, Юрий Павлович..." И сейчас считаю, что идут последние годы его тренерской карьеры. Год-два... Думаю, он заканчивает. Это тяжелая работа, она нелегко ему дается. Это мое мнение. Может быть, на встрече я мог говорить и о том, что мне действительно не нравятся его тренировки. Это уже суждения разных людей. С болельщиками я был излишне экспрессивен, из-за чего пожалел. Наверное, не стоило. (Отдел футбола)

Полностью первая часть интервью Ильи Геркуса - здесь