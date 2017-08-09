Наиль Измайлов: "Не стоит делать преждевременных выводов о шансах "Спартака" в РФПЛ или ЛЧ"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" отметил, что команда может исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате России. Также руководитель попросил не делать преждевременных выводов о шансах красно-белых в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

– Как прокомментируете нынешнюю турнирную ситуацию?

– Прежде всего, хочу отметить, что не стоит делать преждевременных выводов о шансах нашей команды как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов, – сказал Измайлов. – Впереди 26 туров внутреннего турнира, а до старта международного – больше месяца. И если в ближайшее время установить истинные причины наших относительных неудач на старте сезона, то ситуацию можно выправить задолго до промежуточного финиша, когда РФПЛ уйдет на перерыв, а в Лиге чемпионов завершатся матчи в группах. (Сергей ЕГОРОВ)