Контракт Черевченко с "Арсеналом" рассчитан до конца сезона-2018/19

Как стало известно "СЭ", соглашение между "Арсеналом" и Игорем Черевченко заключено до конца текущего сезона. В то же время, по нашей информации, главным тренером команды будет все-таки Черевченко, а Игорь Семшов будет выполнять роль старшего помощника. Ранее, напомним, планировалось, что руководить командой будет именно Семшов, но из-за отсутствия у него лицензии PRO де-юре наставником становился бы Черевченко.

Напомним, в понедельник "Арсенал" объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. 52-летний специалист возглавил "Спартак".

Ранее Черевченко был главным тренером "Локомотива" и "Балтики".

"Арсенал" после 14 туров 11-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. (Андрей Сизякин)