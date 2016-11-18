20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кавазашвили вновь возглавит комиссию по расследованию договорных матчей?

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Бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили сообщил "СЭ", что вместе с другими независимыми экспертами на следующей неделе просмотрит игру "Урал""Терек" (1:4) на предмет того, имела ли она договорной характер.

 
Сегодню. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. 11-я минута. Хозяева повели после 11-метрового, но после этого пропустили четыре нелепых мяча.Голы в матче "Урал" - "Терек": аттракцион неслыханной глупости

– Сергей Прядкин сегодня заявил, что на следующей неделе эксперты посмотрят матч "Урал" – Терек", после чего РФПЛ вынесет заключение и объявит о нем. Вас как бывшего главу комитета по расследованию договорных встреч не приглашали?

– Позвонили, пригласили.

– Вот как.

– Да. Еще позвали Евгения Ловчева и Валерия Бутенко. Будет кто-то еще.

– Вы согласились?

– А почему нет? Сначала планировали собраться завтра, а потом решили перенести это дело на следующую неделю.

– У вас же уже сложилось свое мнение по этому матчу?

– Нет, неполное. Нужно, конечно, смотреть матч. Видел и слышал про чудные голы вратаря "Урала". Но, знаете, я вам могу привести не один такой пример. Кстати, мне сказали, что в РФПЛ планируют создать комиссию по расследованию договорных матчей. У меня спросили, не против ли я ее возглавить.

– А вы?

– Мне это интересно. Я уже занимался такими вещами. Так что готов рассмотреть предложение.

– В РФС ваша комиссия так ничего и не выявила. Думаете, сейчас ситуация изменится?

– А я уверен, что мы будем работать честно. Мне все равно, что обо мне подумают со стороны. Главное – я чист перед собой.

– Так как же вы собираетесь выявлять странные матчи?

– А мы поставим важное условие. Чтобы у нашей комиссии было право отстранять команды, против которых у нас будут факты и доказательства. В РФС нужно было отдавать все наши материалы руководству союза, но теперь наша комиссия должна стать самостоятельным органом. Шестеркой я быть не намерен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Комиссии создают что-бы бабло попилить.а не расследовать там что-то.Все эти комиссии не выявили ни одного договорного матча.Разве кто-нибудь посмеет что-то предъявить Кадырову?!

21:12

А380726

Задолбали уже эти армяне, грузины, евреи. Своих что-ли нету? Мутко, такими темпами скоро на нарах окажешься

21:00

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