Кавазашвили вновь возглавит комиссию по расследованию договорных матчей?

Бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили сообщил "СЭ", что вместе с другими независимыми экспертами на следующей неделе просмотрит игру "Урал" – "Терек" (1:4) на предмет того, имела ли она договорной характер.
– Сергей Прядкин сегодня заявил, что на следующей неделе эксперты посмотрят матч "Урал" – Терек", после чего РФПЛ вынесет заключение и объявит о нем. Вас как бывшего главу комитета по расследованию договорных встреч не приглашали?
– Позвонили, пригласили.
– Вот как.
– Да. Еще позвали Евгения Ловчева и Валерия Бутенко. Будет кто-то еще.
– Вы согласились?
– А почему нет? Сначала планировали собраться завтра, а потом решили перенести это дело на следующую неделю.
– У вас же уже сложилось свое мнение по этому матчу?
– Нет, неполное. Нужно, конечно, смотреть матч. Видел и слышал про чудные голы вратаря "Урала". Но, знаете, я вам могу привести не один такой пример. Кстати, мне сказали, что в РФПЛ планируют создать комиссию по расследованию договорных матчей. У меня спросили, не против ли я ее возглавить.
– А вы?
– Мне это интересно. Я уже занимался такими вещами. Так что готов рассмотреть предложение.
– В РФС ваша комиссия так ничего и не выявила. Думаете, сейчас ситуация изменится?
– А я уверен, что мы будем работать честно. Мне все равно, что обо мне подумают со стороны. Главное – я чист перед собой.
– Так как же вы собираетесь выявлять странные матчи?
– А мы поставим важное условие. Чтобы у нашей комиссии было право отстранять команды, против которых у нас будут факты и доказательства. В РФС нужно было отдавать все наши материалы руководству союза, но теперь наша комиссия должна стать самостоятельным органом. Шестеркой я быть не намерен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Slim Taller
Комиссии создают что-бы бабло попилить.а не расследовать там что-то.Все эти комиссии не выявили ни одного договорного матча.Разве кто-нибудь посмеет что-то предъявить Кадырову?!
21:12
А380726
Задолбали уже эти армяне, грузины, евреи. Своих что-ли нету? Мутко, такими темпами скоро на нарах окажешься
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