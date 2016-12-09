23:00 9 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Я верю в Виктора Гончаренко"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство. По словам журналиста, Виктор Гончаренко, который в ближайшее время должен возглавить команду, сможет справиться с задачей. 

– Я верю в Виктора Гончаренко. Мне очень нравится его работа в "Уфе". Он ставит игру, при нем футболисты прибавляют. Посмотрите на того же Виктора Васина, который зимой тоже вернется в ЦСКА. Как он теперь парит над штрафной в "Уфе" при Гончаренко! Как орел! Готовый центральный защитник. Считаю, что он сильнее спартаковца Кутепова. Гончаренко умеет выстраивать учебно-тренировочную работу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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КОММЕНТАРИИ (4)
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199

А в цыгана?

00:23

dnk

И как бы Витя Гончаренко справился без доверия ГСО...

23:31 9 декабря

merniloskut

Говорит про Канюшню, но все мысли про Спартак!)))

23:27 9 декабря

Ivenhoe

Мы тоже верим, дядь Ген!

23:14 9 декабря

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