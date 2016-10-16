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"Зенит" обыграл "Урал" и догнал "Спартак"

Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 0:2. Олег ШАТОВ (справа) забил своей бывшей команде. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 0:2. Олег ШАТОВ (справа) забил своей бывшей команде. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Уралу" – 2:0. По голу забили экс-игрок екатеринбуржцев Олег Шатов и Артур Юсупов. Этот успех позволил подопечным Мирчи Луческу обойти в турнирной таблице ЦСКА и догнать по набранным очкам лидирующий "Спартак". Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже 10 встреч. "Урал" пока остается на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Шатов, 22 (0:1). Юсупов, 89 (0:2).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло (Динга, 79), Панков, Данцев, Чантурия (Ставпец, 56), Фидлер, Подоксенов, Емельянов (Жуков, 76), Лунгу, Павлюченко.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Кокорин, Хави Гарсия (Маурисиу, 87), Витсель, Жулиану (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Дзюба.

Предупреждения: Павлюченко, 54. Чантурия, 54. Нету, 69.

Судьи: ФЕДОТОВ. Елеференко, Мосякин (все Москва).

16 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Ленинградец.

Догнал? Зенит перед туром и не отставал. Статьи клепают упоротые.

16:38

antoshkin

Зенит урыл Урал...

16:38

King’s Bounty 1

Урал - труп как Вантузо !

16:34

Веефника

Спартак, как навязчивая идея СЭ, царит во всех заголовках тура. То ЦСКА обошел Спартак и вышел в лидеры, то Зенит догнал Спартак, но не надо забывать, что на первой строчке остался именно Спартак, превосходящий Зенит по количеству поражений в текущем чемпионате. И по этому показателю Зениту его никогда не догнать.

16:32

Гаттузо зол!

Ю.Ю. ////Не ну в первом живенько играли. Вот второй не задался.Уральские Ставпецы забегали и нас придавили. Вон Стамэску говорит, что 6-ю игру подряд нас судят московские судейки, потому мы и устали от их столичных рыл!

16:29

serzheo

Ю.Ю.____ Один только Дзюба не исполнил два 100%-х момента. А были еще и другие. Должны были штук 5-6 закатывать. И заканчивать спокойно, на классе. Не день Бэкхема. Такое бывает.

16:28

Ю.Ю.

А по мне, так довольно унылый футбик показали невские физкультурники. Можно, конечно, списать на усталость сборников, но почему-то не хочется. Может спад наметился?

16:21

emmitya

И заголовок странный. Лучше б "Только помощь судей и админресурс позволил Зениту быть в зоне, рядом, недалеко от успешнейшего и наилучшего, победителя бла-бла-бла." Забудем о Легии, Санкт-Галлене и киприотах. Вот он великий победитель двухудоленных команд.....

16:15

Xen1um

emmitya, о чем этот потерпевший, кто в курсе?

16:13

emmitya

Почему не удалили Дзюбу? Лодыгина и Шатова? Заговор судей или "Как убивали...... свиней" серия 114.

16:08

Гаттузо зол!

Судья убил игру еще до стартового свистка! Факт.

16:04

П_о_в_а_р

На фото расизм... в пошлом его проявлении.

16:00

Sterx

Красиво, легко, на классе!

15:59

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