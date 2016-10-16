"Зенит" обыграл "Урал" и догнал "Спартак"

В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Уралу" – 2:0. По голу забили экс-игрок екатеринбуржцев Олег Шатов и Артур Юсупов. Этот успех позволил подопечным Мирчи Луческу обойти в турнирной таблице ЦСКА и догнать по набранным очкам лидирующий "Спартак". Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже 10 встреч. "Урал" пока остается на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Шатов, 22 (0:1). Юсупов, 89 (0:2).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло (Динга, 79), Панков, Данцев, Чантурия (Ставпец, 56), Фидлер, Подоксенов, Емельянов (Жуков, 76), Лунгу, Павлюченко.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Кокорин, Хави Гарсия (Маурисиу, 87), Витсель, Жулиану (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Дзюба.

Предупреждения: Павлюченко, 54. Чантурия, 54. Нету, 69.

Судьи: ФЕДОТОВ. Елеференко, Мосякин (все Москва).

16 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"