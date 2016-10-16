"Зенит" обыграл "Урал" и догнал "Спартак"

В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Уралу" – 2:0. По голу забили экс-игрок екатеринбуржцев Олег Шатов и Артур Юсупов. Этот успех позволил подопечным Мирчи Луческу обойти в турнирной таблице ЦСКА и догнать по набранным очкам лидирующий "Спартак". Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в премьер-лиге достигла уже 10 встреч. "Урал" пока остается на 11-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: Шатов, 22 (0:1). Юсупов, 89 (0:2).
"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло (Динга, 79), Панков, Данцев, Чантурия (Ставпец, 56), Фидлер, Подоксенов, Емельянов (Жуков, 76), Лунгу, Павлюченко.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Кришито, Кокорин, Хави Гарсия (Маурисиу, 87), Витсель, Жулиану (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Дзюба.
Предупреждения: Павлюченко, 54. Чантурия, 54. Нету, 69.
Судьи: ФЕДОТОВ. Елеференко, Мосякин (все Москва).
16 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".
Ленинградец.
Догнал? Зенит перед туром и не отставал. Статьи клепают упоротые.
16:38
antoshkin
Зенит урыл Урал...
16:38
King’s Bounty 1
Урал - труп как Вантузо !
16:34
Веефника
Спартак, как навязчивая идея СЭ, царит во всех заголовках тура. То ЦСКА обошел Спартак и вышел в лидеры, то Зенит догнал Спартак, но не надо забывать, что на первой строчке остался именно Спартак, превосходящий Зенит по количеству поражений в текущем чемпионате. И по этому показателю Зениту его никогда не догнать.
16:32
Гаттузо зол!
Ю.Ю. ////Не ну в первом живенько играли. Вот второй не задался.Уральские Ставпецы забегали и нас придавили. Вон Стамэску говорит, что 6-ю игру подряд нас судят московские судейки, потому мы и устали от их столичных рыл!
16:29
serzheo
Ю.Ю.____ Один только Дзюба не исполнил два 100%-х момента. А были еще и другие. Должны были штук 5-6 закатывать. И заканчивать спокойно, на классе. Не день Бэкхема. Такое бывает.
16:28
Ю.Ю.
А по мне, так довольно унылый футбик показали невские физкультурники. Можно, конечно, списать на усталость сборников, но почему-то не хочется. Может спад наметился?
16:21
emmitya
И заголовок странный. Лучше б "Только помощь судей и админресурс позволил Зениту быть в зоне, рядом, недалеко от успешнейшего и наилучшего, победителя бла-бла-бла." Забудем о Легии, Санкт-Галлене и киприотах. Вот он великий победитель двухудоленных команд.....
16:15
Xen1um
emmitya, о чем этот потерпевший, кто в курсе?
16:13
emmitya
Почему не удалили Дзюбу? Лодыгина и Шатова? Заговор судей или "Как убивали...... свиней" серия 114.
16:08
Гаттузо зол!
Судья убил игру еще до стартового свистка! Факт.
16:04
П_о_в_а_р
На фото расизм... в пошлом его проявлении.
16:00
Sterx
Красиво, легко, на классе!
15:59