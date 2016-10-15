Владимир Гранат: "Судьям пихали две недели, и они испугались. Начали судить в одну сторону"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат остался недоволен судейством в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). При этом он назвал закономерным поражение своей команды, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- Результат по делу, "Спартак" очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас 8, - сказал Гранат. - Все закономерно. У нас были моменты в конце, но не забили. Будем работать.

- Данильянц сетовал на судейство. Ваше мнение о работе Безбородова?

- Как так можно судить?! Какие-то ведомые получаются судьи. Им пихали две недели, и они испугались, начали в одну сторону судить.

- Обе красные карточки по делу?

- Не по делу.