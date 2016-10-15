22:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Владимир Гранат: "Судьям пихали две недели, и они испугались. Начали судить в одну сторону"

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Защитник "Ростова" Владимир Гранат остался недоволен судейством в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). При этом он назвал закономерным поражение своей команды, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. 

- Результат по делу, "Спартак" очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас 8, - сказал Гранат. - Все закономерно. У нас были моменты в конце, но не забили. Будем работать.

- Данильянц сетовал на судейство. Ваше мнение о работе Безбородова?

- Как так можно судить?! Какие-то ведомые получаются судьи. Им пихали две недели, и они испугались, начали в одну сторону судить.

- Обе красные карточки по делу?

- Не по делу.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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19lon72

их было 11, а нас 8. Вова себя не посчитал, трезво оценивает ситуацию

22:29

SPFAN

Вот, кто тут еще заглорил.

22:29

Cantona~~

Выгнали бедолагу от кормушки, самого переоцененного лавочника страны, и вот уже заскулил дурачок. Для справки, об одной стороне, пенальти на Комбарике не назначен, Фернанду с ходу желтую по заслугам получил. Ростовские приехали играть как Уфа,Оренбург, Хабаровск перед этим, получили по заслугам. ))

22:22

Вопреки

Ну что же... ирония о силе денежно мешка принята. Но вряд ли это вызывает смех у ростовчан и симпатизирующих "Ростову" болел Страны. Но...Наконец-то назвали вещи своими именами... а то все молча заглатывали беспредел "профессионалов" питерских и московских. Болелам "Ростова" пора готовить жалобу в УЕФА и ФИФА... Думаю подпишут не только жители Ростовской области, но и болельщики других региональных команд, страдающие от мутковского футбола в пользу кабинетных решал и спонсоров РФС. В Стране, где в футбольных соревнованиях правят решалы а не спортивная составляющая, не может проходить ЧЕМПИОНАТ МИРА !!! Все гостевые матчи ростовчан с "великими" и адм. ресурсными проходят по одному сценарию - удаление, пенальти, придуманные карточки и тормозящие атаку дончан свистки. Хочется услышать комментарии "великого и честного" МУТКО... Даже не знаю, что ему сказать после подобного позора...

22:22

ddf

"Спартак" очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас 8. Я бы добавил, что это была лучшая игра спартака в сезоне. Федун, Романцев и сотоварищи должны гордиться своей командой.

22:22

Мирон37

Ну че тут говорить...играть не могу-хоть пропиарюсь!!!

22:21

Веравалер

Вот кто бы говорил... Принял на бедро перед своей штрафной - получил горчичник. А мог бы и два. За дело.

22:18

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