Владимир Гранат: "Судьям пихали две недели, и они испугались. Начали судить в одну сторону"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат остался недоволен судейством в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). При этом он назвал закономерным поражение своей команды, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
- Результат по делу, "Спартак" очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас 8, - сказал Гранат. - Все закономерно. У нас были моменты в конце, но не забили. Будем работать.
- Данильянц сетовал на судейство. Ваше мнение о работе Безбородова?
- Как так можно судить?! Какие-то ведомые получаются судьи. Им пихали две недели, и они испугались, начали в одну сторону судить.
- Обе красные карточки по делу?
- Не по делу.
19lon72
их было 11, а нас 8. Вова себя не посчитал, трезво оценивает ситуацию
22:29
SPFAN
Вот, кто тут еще заглорил.
22:29
Cantona~~
Выгнали бедолагу от кормушки, самого переоцененного лавочника страны, и вот уже заскулил дурачок. Для справки, об одной стороне, пенальти на Комбарике не назначен, Фернанду с ходу желтую по заслугам получил. Ростовские приехали играть как Уфа,Оренбург, Хабаровск перед этим, получили по заслугам. ))
22:22
Вопреки
Ну что же... ирония о силе денежно мешка принята. Но вряд ли это вызывает смех у ростовчан и симпатизирующих "Ростову" болел Страны. Но...Наконец-то назвали вещи своими именами... а то все молча заглатывали беспредел "профессионалов" питерских и московских. Болелам "Ростова" пора готовить жалобу в УЕФА и ФИФА... Думаю подпишут не только жители Ростовской области, но и болельщики других региональных команд, страдающие от мутковского футбола в пользу кабинетных решал и спонсоров РФС. В Стране, где в футбольных соревнованиях правят решалы а не спортивная составляющая, не может проходить ЧЕМПИОНАТ МИРА !!! Все гостевые матчи ростовчан с "великими" и адм. ресурсными проходят по одному сценарию - удаление, пенальти, придуманные карточки и тормозящие атаку дончан свистки. Хочется услышать комментарии "великого и честного" МУТКО... Даже не знаю, что ему сказать после подобного позора...
22:22
ddf
"Спартак" очень хорошо играл, особенно когда их было 11, а нас 8. Я бы добавил, что это была лучшая игра спартака в сезоне. Федун, Романцев и сотоварищи должны гордиться своей командой.
22:22
Мирон37
Ну че тут говорить...играть не могу-хоть пропиарюсь!!!
22:21
Веравалер
Вот кто бы говорил... Принял на бедро перед своей штрафной - получил горчичник. А мог бы и два. За дело.
22:18