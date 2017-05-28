Сергей Герасимец: "При Луческу ни один футболист "Зенита" не прогрессировал"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец отметил, что уходу Мирчи Луческу с поста главного тренера команды поспособствовали конфликты внутри коллектива. Герасимец оценил работу румынского специалиста в клубе как "неудовлетворительную".

– Уход Луческу был ожидаем, – сказал Герасимец. – Прошлый сезон команда провалила, причем все турниры, в которых участвовала, но даже не это поспособствовало отставке. Прежде всего, это игра "Зенита", обстановка в команде, разного рода конфликты между игроками, между тренером и российскими футболистами, между тренером и Ломбертсом. Шли постоянные выяснения отношений. И при этом игра команды была неубедительная и оставляла много вопросов. Не виделось перспектив. Поэтому отставка, на мой взгляд, закономерна.

– Исходя из сказанного, вы оцениваете работу Луческу в "Зените" отрицательно?

– Скорее, неудовлетворительно. Его работу оценивают результаты команды и тот факт, что при Луческу ни один футболист "Зенита" не прогрессировал. Может, в какой-то степени, только Дзюба. Но он в последнее время был травмирован и играл через боль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)