"Зенит" подтвердил уход Луческу

Как и предполагал "СЭ", "Зенит" объявил о расставании с главным тренером Мирчей Луческу. 71-летний специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Основным кандидатом ему на замену является Роберто Манчини.

"Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.



"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении клубной пресс-службы.