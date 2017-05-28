"Зенит" подтвердил уход Луческу

Как и предполагал "СЭ", "Зенит" объявил о расставании с главным тренером Мирчей Луческу. 71-летний специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Основным кандидатом ему на замену является Роберто Манчини.
"Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером чемпионата страны.
"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении клубной пресс-службы.
"Зенит" благодарит Мирчу Луческу за сотрудничество.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 мая 2017 г.
Подробности: https://t.co/kljmJQTn2a pic.twitter.com/myKWI7PRcE
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-05-28-zenit-blagodarit-mirchu-luchesku-za-sotrudnichestvo.htm
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В следующем году будет тоже самое. Как не меняй тренера, а результат у газпрома будет такой же. Слава богу один газпром уже отвалил из премьер-лиги, если бы главный вылетел - вся страна бы радовалась.
21:31
Lars Berger
А зря...
20:55
budulay1974
Ну все очередные вложение денег за сезон 2016-2017 пошли мимо. Так как новому тренеру нужны будут новые игроки под его схемы( я имею виду Манчини). Так как схемы Луческу и Манчини резко отличаются друг от друга. А значит каких то игроков придется продавать, а каких о покупать. Да и Луческу надо будет заплатить неустойку( ну не верю я, что Луческу согласился на контракт без выплаты компенсации при досрочном расторжении контракта). Так что к сожалению опять какая то часть денег уйдет( в бездну) просто из за глупостей некоторых руководителей "Зенита"
20:55
Михаил Тверь
Луческу хороший тренер? Ныл ныл весь сезон, игры не было, дисциплины нет, зато понтов хоть отбавляй! Какой стиль там поменялся? Ничего дельного не было, игроки деградировали при нем в игровом плане. Не болельщик я Зенита, но хотелось бы увидеть Семака на посту тренера или Кобелева. Хорошие, вдумчивые ребята. Дайте им поработать! Но Газпрому нужно тренера-звезду!
20:53
bvb1987
бай бай плаческу)))))))))) плакать о судьях будешь в другом месте) чемодан вокзал,Бухарест)
20:52
grroznyi85
Мои поздравления болельщикам "Зенита".)))
20:52
Олег Станиславович
Все! теперь Зенит будет чемпионом!!!! Вселенной Фуффсенкооо!!!
20:51
Tribunal Z
да ну нахрен.... ума не хватило у руководителей в креслах.... пошли по пути Спартака, даже поработать не дают, по сути совершенно новая команда была в этом году,поменялся стиль,это ведь перестроить всё нужно,плюс работа судей и прессы которую допустило прежнее руководство Зенита, а не тренер...жаль, ошибку сделали, очень жаль
20:41
Лютый!
кокориных, дзюб, шатовых и прочую дрянь выгоняйте!!!! Обоср.ли хорошего тренера. Который к сожалению в силу возраста не смог поставить на место обнаглевших после рыжего физрука футболистов.
20:34
viktor530
Этого следовало ожидать!
20:31