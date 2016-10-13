Руслан Нигматуллин: "Найти равноценную замену Промесу крайне сложно"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился мнением о потере ведущего игрока команды Квинси Промеса. Матч между "Спартаком" и "Ростовом", состоится 15 октября на стадионе "Открытие – Арена".

– В рамках предстоящей встречи с "Ростовом" и игры "Спартака" в целом, Промес занимает ведущие позиции. Заменить его равноценно будет крайне сложно. Вероятно, Каррера будет что-то перестраивать, комбинировать состав с учетом потери, чтобы восполнить ее максимально комфортным для команды способом. (Любовь КОНЯЕВА)