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Ринат Билялетдинов: "Кокорин не симулировал – Навас его просто завалил"

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Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов после матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (0:0) посетовал на судейство. По словам наставника, на нападающем питерцев Александре Кокорине был стопроцентный пенальти.

– Кого бы назвали лучшим игроком матча?

– К сожалению, выделить некого. Никто не выпадал, но и не блеснул. Самым заметным на поле оказался судья Мешков.

 

– По мнению Мирчи Луческу, на Кокорине был стопроцентный пенальти.

– Согласен. Кокорин не симулировал – Навас его просто завалил. Есть вопросы к судье и по другим эпизодам. Юсупов, мне кажется, заслуживал удаления – карточка за игру рукой стала бы для него в этом матче уже второй. А момент на 60-й минуте? Бухаров через ноги добрался до мяча, однако Мешков фол не зафиксировал. Затем чуть не удалил Нету, перепутав его с кем-то из футболистов "Зенита". Хорошо, что быстро понял свою ошибку и решение отменил. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Билялетдинова

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