Операция Луневу не потребуется

По данным "СЭ", травма голкипера "Зенита" Андрея Лунева оказалась не слишком серьезной. Вратарь получил повреждение в минувшую среду в матче 29-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0), ударившись о штангу в конце первого тайма, и был заменен. После этого непосредственно со стадиона "Петровский" он был отправлен на обследование.

Оно, по нашим данным, не выявило серьезных проблем – речь идет о некоторых проблемах с боковой связкой колена. В связи с этим Лунев может пропустить около недели для прохождения консервативного лечения – операция ему не потребуется.

Напомним, что 25-летний голкипер значился в расширенном списке игроков сборной России, которые вызваны Станиславом Черчесовым для подготовки к Кубку конфедераций. Сегодня стало известно, что в заявке его заменит Владимир Габулов. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Габулов заменил Лунева в расширенной заявке сборной России на Кубок конфедераций //

Станислав Черчесов: "Габулов хорошо знает партнеров по сборной России"