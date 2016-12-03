Мирча Луческу: "Меня больше удивляет не состав "Ростова", а состав "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после гостевого матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) отметил, что его игроки показали характер в непростых климатических условиях и на непростом поле. По словам наставника сине-бело-голубых, эпизод с пенальти на Кокорине еще будут анализировать.

– "Ростов" вас удивил сегодня составом?

– Меня больше удивляет не состав "Ростова", а состав нашей команды – шесть игроков по сравнению с прошлым сезоном не принимают участия в матчах. Ясно, что очень сложная игра будет у "Ростова" в Голландии, и есть шанс играть в Европе, поэтому, наверно, исходя из этого, они продумывали состав на матч. Они хорошо проанализировали потенциал своих игроков и решили выставить такой состав. Хотя играли почти все, кроме Джанаева, Ерохина, а Азмун появился на поле по ходу игры.

Мы хорошо подготовились, закрыли все зоны, где имеет преимущество "Ростов". В целом, заслуживали победы. Было видно, что хотим выиграть после той неудачной концовки, которая была в Краснодаре. Я доволен своей командой, она играла хорошо. Если говорить об эпизодах, то была возможность отличиться у Мака, был пенальти на Кокорине, и этот эпизод еще будут анализировать. Была еще одна ошибка судьи, когда был фол на Нету, а вместо этого произошел выход один на один. Такие моменты бывают, да, но я должен об этом сказать.

Доволен тем, что все игроки выглядели очень хорошо физически, показали характер в непростых климатических условиях и на непростом поле. У нас были проблемы с составом в последних матчах, с трудом набирали 12-13 игроков, поэтому я доволен окончанием года. Доволен тем, что и Анюков, и Жирков выдержали до конца все матчи чемпионата, поскольку если бы и с ними что-то случилось, у нас были бы проблемы. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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