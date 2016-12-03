Мешков не назначил пенальти в пользу "Зенита"

На 73-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде защитник хозяев Сесар Навас сзади прыгнул на нападающего питерцев Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского форварда. У судьи были основания наказать ростовского защитника 11-метровым, но вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Зенит"