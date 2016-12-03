На 73-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде защитник хозяев Сесар Навас сзади прыгнул на нападающего питерцев Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского форварда. У судьи были основания наказать ростовского защитника 11-метровым, но вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
МЕШКОВ НЕ НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ "ЗЕНИТА". ДА!!! 100% пенальти был на Кокорине, но Мешков его не поставил, памятуя о том, что и в ворота Зенита он не поставил, когда Кришито сбивал в своей штрафной Калачёва! Судье Мешкову КОЛ за судейство!!! Поставь он пенальти на Калачёве и неизвестно ещё был бы пенальти на Кокорине! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
22:56
Вадим Л
Спартак чемпион - увы! Ждем позора в Европе
22:07
199
Кока думал, что один раз прокатило с пенальти, в первой игре,где им и не пахло, почему ещё раз не прокатит. Опять начали ныть игроки и цыган.Скажите спасибо прядкину и компании, что ноги унесли.
22:07
MAYERICK
Карманный паштетный Мешков все равно не сделает тухлый клуП имени раба-гея чемпионом...............
22:05
Jean4
В принципе да, по первому впечатлению пеналь был. Но нарушение на Калачеве тоже было, правда не понятно в штрафной или нет + вторая желтая Юсупу железная должна быть.
21:55
Эрмин
svi_57-Кто такой Бобров?=========Ты не знаешь местную гнилушку ?
21:51
msdan
sozerzator msdan\\\Такое возвращается, родной. Осторожнее надо со словами. что возвращается (тебе вернулось уже?) ? и какой ты мне родной? наверное пора кричать...
21:46
svi_57
Кто такой Бобров?
21:46
sozerzator
msdan\\\Такое возвращается, родной. Осторожнее надо со словами.
21:44
msdan
зенит членосос!! вот что вам надо кричать на вираже... авось заиграют...
21:38
Нубяшка
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН
21:36
Нубяшка
в принципе это пенальти.Но зенит не ноет как мясные
21:35
Урал Батыр
Babkin Vnuk, Луческу опровергает твое мнение)
21:35
kaduly
Один хрен зенит станет чемпионом
21:33
=TeoDor=
афтар выпей йаду , нам плевать назначили пенальти или нет . свои домыслы свиноте пиши
21:33
shpasic
мешков вообще пенальти не назначил.
21:32
Babkin Vnuk
Зенитосы не ноют,в отличие от мяса. Те бы уже давно начали ныть и вонять!
21:31
artpal
Это не пенальти. Не согласен с местным судейским экспертом
21:31