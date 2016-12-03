21:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мешков не назначил пенальти в пользу "Зенита"

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На 73-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Ростов""Зенит" арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде защитник хозяев Сесар Навас сзади прыгнул на нападающего питерцев Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского форварда. У судьи были основания наказать ростовского защитника 11-метровым, но вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Platinum1991

МЕШКОВ НЕ НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ "ЗЕНИТА". ДА!!! 100% пенальти был на Кокорине, но Мешков его не поставил, памятуя о том, что и в ворота Зенита он не поставил, когда Кришито сбивал в своей штрафной Калачёва! Судье Мешкову КОЛ за судейство!!! Поставь он пенальти на Калачёве и неизвестно ещё был бы пенальти на Кокорине! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

22:56

Вадим Л

Спартак чемпион - увы! Ждем позора в Европе

22:07

199

Кока думал, что один раз прокатило с пенальти, в первой игре,где им и не пахло, почему ещё раз не прокатит. Опять начали ныть игроки и цыган.Скажите спасибо прядкину и компании, что ноги унесли.

22:07

MAYERICK

Карманный паштетный Мешков все равно не сделает тухлый клуП имени раба-гея чемпионом...............

22:05

Jean4

В принципе да, по первому впечатлению пеналь был. Но нарушение на Калачеве тоже было, правда не понятно в штрафной или нет + вторая желтая Юсупу железная должна быть.

21:55

Эрмин

svi_57-Кто такой Бобров?=========Ты не знаешь местную гнилушку ?

21:51

msdan

sozerzator msdan\\\Такое возвращается, родной. Осторожнее надо со словами. что возвращается (тебе вернулось уже?) ? и какой ты мне родной? наверное пора кричать...

21:46

svi_57

Кто такой Бобров?

21:46

sozerzator

msdan\\\Такое возвращается, родной. Осторожнее надо со словами.

21:44

msdan

зенит членосос!! вот что вам надо кричать на вираже... авось заиграют...

21:38

Нубяшка

ЗЕНИТ ЧЕМПИОН

21:36

Нубяшка

в принципе это пенальти.Но зенит не ноет как мясные

21:35

Урал Батыр

Babkin Vnuk, Луческу опровергает твое мнение)

21:35

kaduly

Один хрен зенит станет чемпионом

21:33

=TeoDor=

афтар выпей йаду , нам плевать назначили пенальти или нет . свои домыслы свиноте пиши

21:33

shpasic

мешков вообще пенальти не назначил.

21:32

Babkin Vnuk

Зенитосы не ноют,в отличие от мяса. Те бы уже давно начали ныть и вонять!

21:31

artpal

Это не пенальти. Не согласен с местным судейским экспертом

21:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ