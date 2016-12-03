Артем Дзюба: "В отличие от "Спартака", мы не кричим об ошибках судей"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что этап его карьеры в Ростове-на-Дону позволил ему стать другим футболистом. 28-летний форвард также добавил, что команда старается не акцентировать внимание на решениях судей, которые порой трактуют эпизоды не в пользу команды из Санкт-Петербурга.
– Я люблю Ростов, очень тепло отношусь к этому городу, – сказал Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". – Здесь случились важные моменты в моей карьере. Меня здесь по-новому начали воспринимать, и из Ростова в Москву я приехал другим футболистом.
Немного расстраивает то, что "Зенит" сегодня не смог добиться победы. У меня и у Роберта Мака были моменты, мы должны были забивать. Однако надо смотреть вперед с оптимизмом. У меня нет ни на кого никаких обид. Желаю удачи "Ростову" и Курбану Бердыеву.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что "Зенит" не акцентирует внимание на спорных решениях судей. "Спартак", например, вечно кричит о том, что их засуживают. На нас тоже иногда "сваливаются" судейские ошибки, но мы стараемся не жаловаться.
Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение о том, что в эпизоде с падением Александра Кокорина в штрафной площади соперника был стопроцентный пенальти.
Vlaer
Дзюбе свой рот лучше не открывать!!! только и умеет что языком трепать!!!
23:53
Chrome
Шта?!
23:46
Santa Barbara
Так-то Луческу прав: во втором тайме на Кокорине действительно был пенальти. Без учета этого эпизода, Ростов больше наиграл на победу со своей излюбленной системой 5-3-2, но всю малину портил Бухаров, который очень медленно стремился к мячу и почему-то всё ждал отскока от газона вместо того, чтобы сразу идти в прием. А в некоторых случаях просто убегал от мяча в другую сторону. В итоге Ростов не реализовал ряд очень перспективных быстрых отрывов - уже классических при Бердыеве против команд, играющих первым номером. Понятно, что Полоза и Азмуна тренеры решили поберечь для матча с ПСВ. В итоге Дмитрий и Сердар провели по тайму. Будь эти два игрока вместе в стартовом составе до конца матча, то Зенит вполне мог бы проиграть. А так нулевая ничья. Зенит особо ничем не запомнился, кроме удара Мака из убойной позиции выше ворот после сольного прохода Жулиано. Да, команда пыталась контролировать мяч, но желаемые дивиденды на табло не отразились. Подопечным Луческу явно не хватает свежести. Именно поэтому результативность СБГ заметно упала по сравнению с осенним периодом, и стали происходить потери очков.
23:41
Адекватный Зритель_
Настоящий СПАРТАКОВСКИЙ воспитанник!)))
23:40
Promesov
Мдааа... Зашквар артемка получился. Есть такое выражение "В просак попал" - вот это как раз тот случай.
23:40
Русский
foreverCSKAforever Это кем же надо быть по жизни, чтобы из своего родного Спартака перебраться в Зенит? 23:34_______________________ "Хорошим мальчиком" (с) )))))))
23:40
foreverCSKAforever
Это кем же надо быть по жизни, чтобы из своего родного Спартака перебраться в Зенит?
23:34
NoName
Ну-ну... особенно ваш тренер!
23:31
Last_angel
да кому сдался этот ущерб деревянный
22:55
alex221083
АРТЕМ ДЗЮБА: "В ОТЛИЧИЕ ОТ "СПАРТАКА", МЫ НЕ КРИЧИМ ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ, МЫ ИХ ПОКУПАЕМ!"
22:49
kwazar312
А зачем вам об этом говорить,вас и так судят с поблажками,куда же еще дальше.А то,что вы не хотите играть,так это ваши проблемы.Вся беда в том,что вы просто не умеете играть,вы получаете и так много больше того,что наигрываете.А Дзюбе грех жаловаться,при игре в штрафной его толкание судья видит одно из десяти,куду же больше и какие поблажки вы еще выпрашиваете.
22:46
Союз Аполлонович
АРТЕМ ДЗЮБА: "В ОТЛИЧИЕ ОТ "СПАРТАКА", МЫ НЕ КРИЧИМ ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ"_________ Шепчете?
22:45
Серый. За красно-синих.
Аааааа, заговор!!!!!
22:41
IzhPlaneta Sport
Луческу: "На Кокоине был пенальти"; Витсель: "Зениту опять не дали пенальти"; Кокорин: "Если судьями признает, что это пенальти, почему не ставит во время игры?". Дзюба: "Зенит не акцентирует внимание на спорных решениях судей...Спартак, например, вечно кричит...". Каррера: "Назначение пенальти не повлияло на результат"(матч с Крыльями) и все комментарии итальянца примерно в том же духе, не одной жалобы на судейство!!! Дзюбе и ему подобным - как говорится, без комментариев!
22:39
Русский
22:09 АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ: "ЗЕНИТУ" ОПЯТЬ НЕ ДАЛИ ПЕНАЛЬТИ. В МАТЧАХ "СПАРТАКА" И ЦСКА ТАКОГО НЕТ"_______________________________ Бгг)))
22:34
Бомжей_в
А-ха-ха. Уже пол-болота проскулили за непоставленный пенальти. Вот ущербные то...
22:32
Русский
Соседняя ветка: 21:50 АЛЕКСАНДР КОКОРИН: "ЕСЛИ СУДЬЯ ПОСЛЕ МАТЧА ПРИЗНАЕТ, ЧТО ЭТО ПЕНАЛЬТИ, ТО ПОЧЕМУ НЕ СТАВИТ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ?"____________________________________ Вашпе не кричат об ошибках! ))) Ни Луческу, ни Кокорин)))
22:32
РыбаТвоейМечты
Не бывать " Зениту" чемпионом с этой шлюхой в составе! :-) Как тут кто-то верно подметил-золото там, где нет Дзюбы!!! И вот "мы не жалуемся на судейство"- улыбнуло!!! Румын скулит, Витсель плачет, Кокоша возмущён, что не дали ни пенальти ни шампанского!!! Артём Дзюба, может ты играешь в какой-то другой команде??? Что ты чмошник и этакий клубный проститут(сколько тебя тут поюзали клубов)это итак все знали-но ты еще и слепоглухой.
22:32
MAYERICK
Паштентная мешковина выступила в своем репертуаре - не зря был назначен на матч........
22:28
ki
а этой фразой он типа "не кричит об ошибках" ? и пусть ему кто-то интервью Мирчи почитает, раз сам не умеет.
22:24
kingarthur
Ааааа, говорящее бревно
22:21
Андрей Краснодарский
Ооооо, пипец, смотрю, да тут собрались одни болелы поросят. Судя по вам и вашей реакции, так не ваш срамтак, а Зенит с Ростовом становятся народными командами.:))
22:20
kb minsk
= Даль = Ахаха, Темыч опустил хрюшек ))) 21:54===============================В свое время он и на зенит гнал, а теперь вы его в ж..у целуете. Перейдет в другую команду будет вас помоями поливать. Одним словом ЧМО
22:17
Valdemarson
Русский, посмотрел номер - зачот!
22:13
Evpatii Kolovrat
Артемке Бзюбе нужно было в пустые ворота попадать,но этой деревянной бездарности проще пенять на якобы судейский беспредел, чем на собственную беспомощность.
22:11
Valdemarson
Иногда лучше съесть чего-нибудь.
22:10
Paolo Di Canio
Оближи стрелку орзул ))))
22:09
Иван Израилевич
игрочишко
22:06
Русский
Старожил футбола, карма у Дзюбы такая))) Никогда не забуду номер в КВН по мотивам мульта "Остров сокровищ"))) Дзюба - хороший мальчик (с) ))))))))))))
22:04
Бетховен
Плачущее бревно! Написал просто из-за того, что такие людишки как ты не дают развиваться стране, ремеслу и т.д. Прежде чем жаловаться на Великую команду Спартак Москва, спомни ущербный кто тебя выродка сделал!!! Новые хозяева греют хорошо, а завтра будут другие.....
22:04