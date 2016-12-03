Артем Дзюба: "В отличие от "Спартака", мы не кричим об ошибках судей"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что этап его карьеры в Ростове-на-Дону позволил ему стать другим футболистом. 28-летний форвард также добавил, что команда старается не акцентировать внимание на решениях судей, которые порой трактуют эпизоды не в пользу команды из Санкт-Петербурга.

– Я люблю Ростов, очень тепло отношусь к этому городу, – сказал Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". – Здесь случились важные моменты в моей карьере. Меня здесь по-новому начали воспринимать, и из Ростова в Москву я приехал другим футболистом.

Немного расстраивает то, что "Зенит" сегодня не смог добиться победы. У меня и у Роберта Мака были моменты, мы должны были забивать. Однако надо смотреть вперед с оптимизмом. У меня нет ни на кого никаких обид. Желаю удачи "Ростову" и Курбану Бердыеву.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что "Зенит" не акцентирует внимание на спорных решениях судей. "Спартак", например, вечно кричит о том, что их засуживают. На нас тоже иногда "сваливаются" судейские ошибки, но мы стараемся не жаловаться.

Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал мнение о том, что в эпизоде с падением Александра Кокорина в штрафной площади соперника был стопроцентный пенальти.