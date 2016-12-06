Михаил Вартапетов: "Мы живем в северной стране, система "осень-весна" в этом не виновата"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов подчеркнул, что штаб уже разработал программу зимних сборов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, игроки уже получили поручения по индивидуальным занятиям во время отпуска.

- Программа зимних сборов уже разработана?

- Конечно. Ее уже дали футболистам, это индивидуальные тренировочные занятия во время отпуска, контроль по датчикам, всегда будет обратная связь. Игрок потом отчитывается, тренер по физподготовке изучает объем проделанной работы. Кроме того, продолжается контроль за весом - даже во время отдыха.

- Фернанду вернется не таким, как приехал?

- (Улыбается.) Да, когда он приехал в "Спартак", у него имелось несколько лишних килограммов. Связано это было с длительным периодом бездействия - человек, видимо, генетически склонен к быстрому набору веса. Сейчас бразилец в полном порядке, надеемся, что таким же он выйдет и из отпуска. По крайней мере, задание ему дано. Он очень серьезный профессионал. Летом, к слову, Фернанду быстро скинул лишние килограммы.

- Сейчас много разговоров о вынужденной игре в мороз и на снегу. Вы как врач одобряете футбол в таких условиях?

- А что делать? Мы живем в северной стране, не можем играть только летом. Приходится иногда потерпеть. И на мой личный взгляд, здесь не виновата система - "весна-осень" или "осень-весна". Мы поменяли круги местами и всего лишь чуть-чуть удлинили декабрьский отрезок. Зато весной будем играть в решающих матчах на хороших полях.

- Но футбол на снегу - не слишком травмоопасен?

- Травмоопасно все, на самом деле. Но все в равных условиях. Опять же, такая у нас страна. Мы должны быть к этому готовы.