18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Карякин нанесет первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу во время матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак""Рубин". Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало в 19.30.

– Очень рад, что мы нашли этот пиар-ход еще в 2012 году, – сказал "СЭ" личный менеджер Карякина Кирилл Зангалис. – "Спартак" тогда в нас поверил, мы очень благодарны красно-белым. И горды тем, что получили приглашение нанести первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин".

Напомним, в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором россиянин Сергей Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Orange...

Казалось-бы, причем тут Гинер? - элементарно... никакого цугцванга...просто ход Конем...)))

20:18

КолобокКолобков

Только в России из лузера могут сделать национального героя. Поразительно )))

20:14

Dexty_07

Карякин уже скоро всем сниться будет....задолбали

19:17

П_о_в_а_р

Серый, по воротам фигач!!!!!!!!!!!!!

19:06

Пиитерец

Spasskiy___Питерец, а что такого страшного?==== Хотя нет, если он из унитаза завопит истошно "Шампиоооны!", можно и очкануть.

19:00

Пиитерец

Spasskiy___Питерец, а что такого страшного?===== Страшного то ничего, но человека жалко: умается то в каждый унитаз лазать.

18:58

волга свечи

Пойду в контору,поставлю на Рубин!!!

18:50

Андерсен 6111

Белые начинают и ... проигрывают.

18:42

Тот самый Зануда

В эндшпиле продуют,как и Карякин..

18:41

Spasskiy

Питерец, а что такого страшного?

18:39

Spasskiy

Идиоты, радуйтесь. Отличный ход.

18:38

spetrov

Пиитерец :))) Но понять их можно, на мой взгляд.

18:34

Valdemarson

Ну всё, сольётся Спартак в добавленное время...

18:30

shpasic

Спартак белыми или чёрными в этом матче играть будет?

18:26

Пиитерец

Начинаю уже опасаться, что пойду в туалет, а из унитаза Карякин выпрыгнет...

18:15

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

два неудачника - пара...

18:13

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