Карякин нанесет первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу во время матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин". Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало в 19.30.
– Очень рад, что мы нашли этот пиар-ход еще в 2012 году, – сказал "СЭ" личный менеджер Карякина Кирилл Зангалис. – "Спартак" тогда в нас поверил, мы очень благодарны красно-белым. И горды тем, что получили приглашение нанести первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин".
Напомним, в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором россиянин Сергей Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9.
Orange...
Казалось-бы, причем тут Гинер? - элементарно... никакого цугцванга...просто ход Конем...)))
20:18
КолобокКолобков
Только в России из лузера могут сделать национального героя. Поразительно )))
20:14
Dexty_07
Карякин уже скоро всем сниться будет....задолбали
19:17
П_о_в_а_р
Серый, по воротам фигач!!!!!!!!!!!!!
19:06
Пиитерец
Spasskiy___Питерец, а что такого страшного?==== Хотя нет, если он из унитаза завопит истошно "Шампиоооны!", можно и очкануть.
19:00
Пиитерец
Spasskiy___Питерец, а что такого страшного?===== Страшного то ничего, но человека жалко: умается то в каждый унитаз лазать.
18:58
волга свечи
Пойду в контору,поставлю на Рубин!!!
18:50
Андерсен 6111
Белые начинают и ... проигрывают.
18:42
Тот самый Зануда
В эндшпиле продуют,как и Карякин..
18:41
Spasskiy
Питерец, а что такого страшного?
18:39
Spasskiy
Идиоты, радуйтесь. Отличный ход.
18:38
spetrov
Пиитерец :))) Но понять их можно, на мой взгляд.
18:34
Valdemarson
Ну всё, сольётся Спартак в добавленное время...
18:30
shpasic
Спартак белыми или чёрными в этом матче играть будет?
18:26
Пиитерец
Начинаю уже опасаться, что пойду в туалет, а из унитаза Карякин выпрыгнет...
18:15
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
два неудачника - пара...
18:13