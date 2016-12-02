Карякин нанесет первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин нанесет первый удар по мячу во время матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин". Матч состоится в понедельник, 5 декабря, начало в 19.30.

– Очень рад, что мы нашли этот пиар-ход еще в 2012 году, – сказал "СЭ" личный менеджер Карякина Кирилл Зангалис. – "Спартак" тогда в нас поверил, мы очень благодарны красно-белым. И горды тем, что получили приглашение нанести первый удар по мячу в матче "Спартак" – "Рубин".

Напомним, в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором россиянин Сергей Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9.