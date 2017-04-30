Георгий Джикия: "Что почувствовал в момент, когда вынес мяч из пустых ворот? Ничего"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия призвал партнеров не расслабляться после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре чемпионата России. Он подчеркнул, что красно-белые сегодня были просто сильнее противника.

– После "Зенита" в раздевалку заходил Лавров. А сегодня кто-то из известных был?

– Нет, не было. Только руководство зашло, поздравило и все.

– А что сказало руководство?

– Молодцы, с победой. Впереди еще игры, так что важно, чтобы не расслаблялись.

– Во втором тайме вы выбили мяч из пустых ворот. Что в тот момент почувствовали?

– Да ничего не почувствовал. Просто подстраховал партнеров и все. Это обычные рабочие моменты.

– Как считаете, чего сегодня было больше: фарта для "Спартака", потому что ЦСКА не забивал свои моменты, или нефарта, ведь во втором тайме было три выхода один на один?

– Мы тоже не забили много. Сегодня мы просто были сильнее, вот и все.

– А чем объяснить первый тайм, когда у соперника было больше моментов?

– Почему у них было больше моментов? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"