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"Спартак" победил ЦСКА. До золота - 4 очка

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА на своем поле в матче 26-го тура чемпионата России проиграл "Спартаку". Для армейцев это первое поражение на новом стадионе в рамках премьер-лиги и первое при главном тренере Викторе Гончаренко.

Уже на 2-й минуте встречи сумасшедший момент упустили армейцы. Счет на 32-й минуте открыл Луиз Адриану, красно-синие ответили в концовке первого тайма точным ударом головой Алексея Березуцкого. Победу красно-белым принес гол Дениса Глушакова сразу после перерыва.

"Спартак" впервые с 1999 года выиграл оба дерби против ЦСКА в чемпионате (3:1 в первом круге).

Теперь лидирующий "Спартак" опережает ЦСКА на 10 очков, а идущий третьим "Зенит" на 11 – в понедельник питерцам предстоит выездной матч против "Томи".

"Спартаку", который гарантировал себе первые за пять лет медали премьер-лиги, для чемпионства нужно набрать 4 очка в 4 оставшихся турах. 

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

ЦСКА – "Спартак" (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 32 (0:1). А. Березуцкий, 45 - штрафной (1:1). Глушаков, 51 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Набабкин (Тошич, 46), Ионов (Оланаре, 64), Витинью.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин, Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Джикия, 45+1. Васин, 55. Тошич, 89. Ещенко, 90+1.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Мосякин, Чельцов (оба - Москва).

30 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" // 
Гол Луиза Адриану в ворота ЦСКА. Кто виноват? //
Гол Алексея Березуцкого. Кто из игроков "Спартака" ошибся? //
Второй гол "Спартака": что придумал Васин?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (225)
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П_о_в_а_р

Конебомжи не могут объединится в "поздравлениях" Спартаку, ибо сейчас ещё за второе лигочемпионское бодаться... А вот и не подерётесь.))

20:15

demetrio1977

А где-то тихо в уголочке раскачивается Слуцкий...

20:14

Фемистоклюс

Новоуепинни ЦСКА - презрение, позор и фу. За то что 1)весь сезон были позорные, жалкие и убогие, все игроки и тренеры и 2) за то что вместе с зенитом такому убогому дну как Спартак отдали чампионство. Жалкие днари! Тьфу на вас! Прогнивайте дальше. Я к вам задом, к нормальным людям передом! === Передок свой побереги - а то к одним поворачиваешься задом, к другим передом...)))

20:14

Щас спою

Запомните этот день болотные и копытные.Так будет теперь асегда.Спартак великий!!!

20:12

Spartak-Online1

Есть песенка про зайцев,а есть песенка про коней-со самба хару мамба ру...со самба хару мамба ру!

20:12

Митяй Антибомж

Щас спою Митяй Антибомж да не можно еще поржать над этими лошариками. ************** Оно конечно можно, но где ты их сейчас найдёшь? )) Все по кустам, да по насестам )) Тут пара-тройка особо невменяемых сейчас покукарекают и успокоятся )) А над ними даже смеяться грешно ))

20:10

demetrio1977

Карреру в сборную! Подтянуть оборону. Может сработаются с Черчесовым. Это фантастика?

20:10

Meddle

Нихренасе желудевых тренькнуло, настрочили комментов))))

20:09

П_о_в_а_р

Во, конеболотныя оклемались чутка.)

20:09

Новоуепинни

ЦСКА - презрение, позор и фу. За то что 1)весь сезон были позорные, жалкие и убогие, все игроки и тренеры и 2) за то что вместе с зенитом такому убогому дну как Спартак отдали чампионство. Жалкие днари! Тьфу на вас! Прогнивайте дальше. Я к вам задом, к нормальным людям передом!

20:09

Spartak-Online1

.

20:09

Фемистоклюс

DAVI SVININU - нЕчего!))) С победой всех красно-белых! Коне-бомжи (неадекватные) - обтекайте и продолжайте болеть друг за друга!

20:08

Spartak-Online1

Митяй Антибомж,согласен братан!

20:08

Митяй Антибомж

Свинству Бой! Самое забавное ,что свинтусы прекрасно понимают, что команда играет посредственно, но пытаются выдавливать из себя бравурные речи. Грустно..... *********** Рейтуз, иди заштопай рейтузы и молись своим богам, чтобы бронза, к которой вас за уши притянули судейки, от фк бомжевик не ушла )) Второе вам точно не светит, конюшня для вас - космос!

20:08

Крюков Сергей

И да, ПавленкЕ тоже спасибо, Нострадамус)

20:07

Митяй Антибомж

Spartak-Online1 Митяй Антибомж, здорово!!!С победой братан!!! И с неизбежным чемпионством!!! ************ Теперь уже да, не уплывёт. Но таки дождёмся официальной церемонии ))

20:05

Митяй Антибомж

Над убогими конебомжами даже смеяться сил нет, такие они убогие ))

20:04

igorlvov

Свинству Бой!...........а какая команда в РПФЛ по твоему играет не посредственно???? Зенит что ли!? Это сборище деревьев которое за уши тянут на второе место! :))) Ядовитой слюной исходи лучше молча! :)

20:04

Spartak-Online1

Митяй Антибомж, здорово!!!С победой братан!!! И с неизбежным чемпионством!!!

20:04

trv71

Это золото, парни!

20:04

demetrio1977

Болелы Зенита! Спросите куда дели деньги от продажи Халка и Витселя??? С такими ресурсами не стали чемпионами! Это-...мягко говоря позор!

20:02

doc ok

А Спартак то хорош. Помимо двух моментов в первом тайме ЦСКА ничего не создал. Да и вообще на Спартак приятно смотреть, как они настраиваются на такие матчи...Поражение Ростову это пыль. В матчах с прямыми конкурентами показывается сила команды.

20:02

Thomas_Boy

Басист _________ Полуочко - чемпион, как ни прискорбно. Адекватным болельщикам Спартака, коих, к сожалению, единицы - мои поздравления. Васин - привоз на 12 миллионов. _________ На все 12,5 миллионов. Спасибо за поздравления.

20:02

Щас спою

Свинству бой.не ну по пьяни заделали тебя или под наркотой

20:02

konstantin sh

Спартак сыграл как команда. Команда мужиков. Команда Карреры. Выстояли в начале матча. Как Ионов и Головин не забили?! Выручал умница Ребров. Затем армейцы подустали. И какой рывок сделал Попов! Честно, С-Э немного предвзято относился к Попову по оценкам в последних матчах, 5.0 - не совсем справедливо. Что, он сыграл также как, например, Нету или Манучарян в матчах с красно-белыми? Да, не блистал, но боролся. Отличный матч болгарина, две передачи. Фернанду хорош как всегда. Глушаков - капитан. Не был заметен в первом тайме, курил бамбук в эпизоде с пропущенным мячом, но забил победный гол. Как удачно появился в составе Спартака Джикия. Особенно вовремя, так как Кутепов поплыл, потерял уверенность. Даже Таски стал меньше привозить (сегодня опять не обошлось без привоза) и начал уверенно играть. Комбаров и Ещенко сыграли на своем уровне, после неудачного начала матча, когда Фернандес обыгрывал Диму постоянно, затем взяли себя в руки. Промес мог забить трижды (1 - после сумасшедшего момента Зобнина, неудачного добивания Зе Луиша, был бы чуть правее; 2 - штанга; 3 - Витинью спас), но снова с ЦСКА не повезло. Пусть прибережет голы и передачи на следующий сезон. Не уходи. Антоха! Джокеры форварды бразильцы - секретное оружие Карреры. Теперь понятно, кого не хватало в Ростове. Зе Луиш играл просто здорово, а Луиз Адриану забил такой важный мяч. Ну и, игрок, не побоюсь этого слова, всего чемпионата - Роман Зобнин! Красавец! Два гола организовал именно он. Дал на ход Попову, разобрался с затормозившим Васиным. Если ранее только надеялся, теперь верю, и вера моя крепка! Нужно оформлять в ближайшем матче!

20:00

Свинству Бой!

Самое забавное ,что свинтусы прекрасно понимают, что команда играет посредственно, но пытаются выдавливать из себя бравурные речи. Грустно.....

20:00

Антон Шипулин - гений биатлона*

Поздравляю спартачей, по делу чемпионы

20:00

Басист

Полуочко - чемпион, как ни прискорбно. Адекватным болельщикам Спартака, коих, к сожалению, единицы - мои поздравления. Васин - привоз на 12 миллионов.

19:59

Айртон:)

Папа всё знал заранее!))

19:59

Митяй Антибомж

Spartak-Online1, с победой, чувак!!!

19:57