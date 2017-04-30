"Спартак" победил ЦСКА. До золота - 4 очка

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле в матче 26-го тура чемпионата России проиграл "Спартаку". Для армейцев это первое поражение на новом стадионе в рамках премьер-лиги и первое при главном тренере Викторе Гончаренко.

Уже на 2-й минуте встречи сумасшедший момент упустили армейцы. Счет на 32-й минуте открыл Луиз Адриану, красно-синие ответили в концовке первого тайма точным ударом головой Алексея Березуцкого. Победу красно-белым принес гол Дениса Глушакова сразу после перерыва.

"Спартак" впервые с 1999 года выиграл оба дерби против ЦСКА в чемпионате (3:1 в первом круге).

Теперь лидирующий "Спартак" опережает ЦСКА на 10 очков, а идущий третьим "Зенит" на 11 – в понедельник питерцам предстоит выездной матч против "Томи".

"Спартаку", который гарантировал себе первые за пять лет медали премьер-лиги, для чемпионства нужно набрать 4 очка в 4 оставшихся турах.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

ЦСКА – "Спартак" (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 32 (0:1). А. Березуцкий, 45 - штрафной (1:1). Глушаков, 51 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Набабкин (Тошич, 46), Ионов (Оланаре, 64), Витинью.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин, Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Джикия, 45+1. Васин, 55. Тошич, 89. Ещенко, 90+1.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Мосякин, Чельцов (оба - Москва).

30 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" //

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