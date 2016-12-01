За всю историю чемпионатов России лишь один раз победитель турнира проигрывал с разностью в четыре мяча. Справедливости ради, "Рубин", который проиграл в 2008 году ЦСКА в Москве со счетом 0:4, к тому моменту уже обеспечил себе золотые медали. Армейцы же благодаря той победе добились в итоге серебра.

"Спартак" в случае своего чемпионства может войти в историю, как триумфатор сезона, взявший золото после поражения с разницей в четыре гола. При этом для красно-белых разгром в Самаре от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура – 0:4, стал лишь восьмым в истории со столь крупной разностью. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"