20:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

0:4 "Спартака" в Самаре:
чемпион проигрывал "минус четыре" лишь раз

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За всю историю чемпионатов России лишь один раз победитель турнира проигрывал с разностью в четыре мяча. Справедливости ради, "Рубин", который проиграл в 2008 году ЦСКА в Москве со счетом 0:4, к тому моменту уже обеспечил себе золотые медали. Армейцы же благодаря той победе добились в итоге серебра.

"Спартак" в случае своего чемпионства может войти в историю, как триумфатор сезона, взявший золото после поражения с разницей в четыре гола. При этом для красно-белых разгром в Самаре от "Крыльев Советов" в матче 16-го тура – 0:4, стал лишь восьмым в истории со столь крупной разностью. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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футбол_2018

С возвращением Срамфак!!!!

20:37

shpasic

лучше на всякий случай ещё 0:5 проиграть Рубину, чтоб уж наверняка за собой рекорд застолбить.

20:36

Babkin Vnuk

Какой чемпион? Совсем уже крыша поехала? Может газету переименуете тогда в Спартак-экспресс?

20:35

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