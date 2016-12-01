Поражение в Самаре в матче 16-го тура премьер-лиги от "Крыльев Советов" стало для красно-белых восьмым с разницей в четыре и более гола в чемпионатах России. Особенно часто таким образом огорчали спартаковцев "Краснодар" (оба раза – дома) и ЦСКА (оба раза – в гостях). (Алексей МОРОЗ)

Все поражения "Спартака" с разницей минимум четыре мяча