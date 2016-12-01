Поражение в Самаре в матче 16-го тура премьер-лиги от "Крыльев Советов" стало для красно-белых восьмым с разницей в четыре и более гола в чемпионатах России. Особенно часто таким образом огорчали спартаковцев "Краснодар" (оба раза – дома) и ЦСКА (оба раза – в гостях). (Алексей МОРОЗ)
Все поражения "Спартака" с разницей минимум четыре мяча
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
12.07.2008
|
ЦСКА (д)
|
1:5
|
14.03.2011
|
Ростов (г)
|
0:4
|
11.08.2012
|
Зенит (г)
|
0:5
|
25.11.2012
|
Динамо (д)
|
1:5
|
22.03.2014
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
14.08.2014
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
17.05.2015
|
ЦСКА (д)
|
0:4
|
01.12.2016
|
Кр.Советов (г)
|
0:4
туповат
спартак это похороны
20:30
совва
толи еще будет ой ой ой)
20:29
футбол_2018
Узнаю старый добрый срамфак!!
20:23
starter
Вот бы Рубину еще очки подарили) Вот тогда нас веселая весенка ждет.
20:17
Dexty_07
Крылья просто летали по полю. Ползающий будущий чемпиён был стерт с лица земли....
20:16
футбол_2018
Карере пора домой!!!
20:15
футбол_2018
Пора менять Карреру!
20:13
футбол_2018
Браво Крылья!!
20:12
Великий Пу
нормальненько так
20:11
Sterx
Весной еще парочка будет!)))
20:10
_Я_против_Астротерфа_
вОлера верим))))))))))
20:09