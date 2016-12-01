20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Восьмой кошмар "Спартака".
Все разгромные поражения красно-белых

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Поражение в Самаре в матче 16-го тура премьер-лиги от "Крыльев Советов" стало для красно-белых восьмым с разницей в четыре и более гола в чемпионатах России. Особенно часто таким образом огорчали спартаковцев "Краснодар" (оба раза – дома) и ЦСКА (оба раза – в гостях). (Алексей МОРОЗ)

Все поражения "Спартака" с разницей минимум четыре мяча

Дата

Соперник

Счет

12.07.2008

ЦСКА (д)

1:5

14.03.2011

Ростов (г)

0:4

11.08.2012

Зенит (г)

0:5

25.11.2012

Динамо (д)

1:5

22.03.2014

Краснодар (г)

0:4

14.08.2014

Краснодар (г)

0:4

17.05.2015

ЦСКА (д)

0:4

01.12.2016

Кр.Советов (г)

0:4

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КОММЕНТАРИИ (11)
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туповат

спартак это похороны

20:30

совва

толи еще будет ой ой ой)

20:29

футбол_2018

Узнаю старый добрый срамфак!!

20:23

starter

Вот бы Рубину еще очки подарили) Вот тогда нас веселая весенка ждет.

20:17

Dexty_07

Крылья просто летали по полю. Ползающий будущий чемпиён был стерт с лица земли....

20:16

футбол_2018

Карере пора домой!!!

20:15

футбол_2018

Пора менять Карреру!

20:13

футбол_2018

Браво Крылья!!

20:12

Великий Пу

нормальненько так

20:11

Sterx

Весной еще парочка будет!)))

20:10

_Я_против_Астротерфа_

вОлера верим))))))))))

20:09

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