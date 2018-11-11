"Уфа" разгромила "Спартак" в матче молодежных команд

"Уфа" выиграла у "Спартака" (3:0) в матче 14-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей отличились Даниил Круговой, Андрей Власов и Вячеслав Журавлев (с пенальти).

Для "Уфы" это первая победа после 13 поражений. С тремя очками команда занимает последнее место. У "Спартака" 29 очков и второе место.

В следующем туре "Уфа" на выезде сыграет с "Оренбургом", а "Спартак" примет "Крылья Советов".

Молодежное первенство России

14-й тур

"Уфа - мол." (Уфа) - "Спартак - мол." (Москва) - 3:0 (1:0)

Голы: Круговой, 32 (1:0). Власов, 49 (2:0). Журавлев, 69 - с пенальти (3:0).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

11 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".