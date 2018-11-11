Прощальный матч Аршавина: "Кайрат" сыграл вничью с "Шахтером"

"Кайрат" сыграл вничью в игре 33-го тура казахстанской премьер-лиги с "Шахтером" (0:0). Этот матч стал прощальным для нападающего клуба из Алма-Аты Андрея Аршавина.

37-летний россиянин вышел на замену во втором тайме и отыграл 40 минут.

Болельщики "Кайрата" встретили бурными аплодисментами выход Аршавина.

По итогам сезона "Кайрат" с 62 очками стал серебряным призером чемпионата Казахстана. "Шахтер" с 36 очками занял восьмое место в турнирной таблице.

В составе алматинцев Аршавин отыграл три сезона. За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.