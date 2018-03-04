12:17 | Футбол — Зарубежные

Снайдер объявил о завершении карьеры в сборной Голландии

Весли СНАЙДЕР. Фото AFP
Весли СНАЙДЕР. Фото AFP
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Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Весли Снайдер объявил о завершении карьеры в сборной Голландии, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Голландии. Игрок прекратил выступления за национальную команду в возрасте 33 лет.

Снайдер является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, у него их – 133. На втором месте по данному показателю идет уже завершивший игровую карьеру вратарь Эдвин ван дер Сар (130).

В составе сборной Голландии Снайдер стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионата мира. За национальную команду он отличился 31 раз.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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sidnet78

я чёт думал, что он там лет пять уже не играет

12:26

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