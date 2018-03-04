Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Весли Снайдер объявил о завершении карьеры в сборной Голландии, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Голландии. Игрок прекратил выступления за национальную команду в возрасте 33 лет.
Снайдер является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, у него их – 133. На втором месте по данному показателю идет уже завершивший игровую карьеру вратарь Эдвин ван дер Сар (130).
В составе сборной Голландии Снайдер стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионата мира. За национальную команду он отличился 31 раз.
Wesley Sneijder stopt als international: https://t.co/xu3GIackrF. @sneijder101010, bedankt voor alle onvergetelijke momenten in Oranje! 🔶 #WesleyBedankt pic.twitter.com/o4KJncz772– OnsOranje (@OnsOranje) 4 марта 2018 г.
sidnet78
я чёт думал, что он там лет пять уже не играет
12:26