"Млада" с Комличенко проиграла "Виктории"

"Млада Болеслав" уступила "Виктории Пльзень" в матче 8-го тура чемпионата Чехии. На 61-й минуте на поле появился российский форвард Николай Комличенко. Еще один российский футболист "Млады" Владислав Левин остался в запасе. "Виктория" одержала восемь побед в восьми стартовых играх сезона.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

9-й тур

"Млада Болеслав" - "Виктория Пльзень" - 0:2 (0:2)

Голы: Крменчик, 4 (0:1). Крменчик, 14 (0:2).