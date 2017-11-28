"Кайрат" продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Кайрата" Карлос Алос продлил соглашение клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.
– В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с "Кайратом", – цитирует официальный сайт клуба Алоса. – Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб, и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать все ради этого.
Напомним, что Алос возглавил "Кайрат" в июле 2017 года. Под руководством испанского специалиста "Кайрат" провел 14 матчей, в которых одержал 13 побед и один матч сыграл вничью, выиграл Кубок Казахстана и завоевал серебряные медали национального чемпионата.
"Кайрат" продлил контракт с Карлосом Алосом– ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 28 ноября 2017 г.
ФК "Кайрат" продлил трудовое соглашение с главным тренером. https://t.co/wURNMO2q94 pic.twitter.com/gsSJ21Zaw7
Дополнительная информация
http://fckairat.com/publ/fk_kajrat_2016/osnovnoj_sostav/kajrat_prodlil_kontrakt_s_karlosom_alosom/3-1-0-2147