"Кайрат" продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Кайрата" Карлос Алос продлил соглашение клубом. Новое соглашение рассчитано на два года.

– В первую очередь, я очень счастлив продлить контракт с "Кайратом", – цитирует официальный сайт клуба Алоса. – Я хочу сказать всей кайратовской семье, что мы приложим все свои усилия, чтобы достичь всех поставленных целей. Это большой клуб, и как каждому большому клубу, ему нужен результат, и, конечно, мы будем стараться сделать все ради этого.

Напомним, что Алос возглавил "Кайрат" в июле 2017 года. Под руководством испанского специалиста "Кайрат" провел 14 матчей, в которых одержал 13 побед и один матч сыграл вничью, выиграл Кубок Казахстана и завоевал серебряные медали национального чемпионата.