Из-за инцидента с Саввиди приостановлен и Кубок Греции

Министерство по делам спорта Греции приняло решение приостановить не только матчи чемпионата страны, но и национального Кубка из-за инцидента с владельцем ПАОК Иваном Саввиди. Постановление властей вышло в правительственной газете в понедельник вечером.

В Кубке Греции прошли первые матчи 1/2 финала "Паниониос" - ПАОК (1:3) и АЕЛ - АЕК (2:1). Ответные игры должны состоятся 17-19 апреля.

Напомним, 11 марта в конце матча чемпионата Греции ПАОК - АЕК арбитр не засчитал гол хозяев из-за офсайда. Саввиди вышел на поле с оружием и, по сведениям греческих СМИ, угрожал судье. Власти Греции выписали ордер на задержание бизнесмена, а УЕФА и ФИФА осудили инцидент.