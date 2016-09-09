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Халк оформил дубль после возвращения в строй после травмы

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"Шанхай Шанган" на своем поле сыграл вничью с "Бэйцзин Гоань" в матче 24-го тура чемпионата Китая. Нападающий хозяев Халк, вернувшийся в строй после травмы, оформил дубль. У гостей один из голов на свой счет записал форвард сборной Турции Бурак Йылмаз, выступавший ранее за "Галатасарай"

Напомним, экс-игрок "Зенита"​ дебютировал в "Шанхае" 10 июля в поединке против "Хэнань Цзянье" (5:0). Уже на 9-й минуте он открыл счет, а на 21-й был заменен из-за травмы.

Чемпионат Китая

24-й тур

"Шанхай Шанган" - "Бэйцзин Гоань" - 2:2 (0:0)

Голы: Халк, 51 (1:0). Йылмаз, 68 - с пенальти (1:1). Лэй Тэнлун​, 82 (1:2). Халк, 90 - с пенальти (2:2).

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Материалы REN-TV

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