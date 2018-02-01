Думбья помог "Спортингу" выйти на первое место в чемпионате Португалии

Лиссабонский "Спортинг" переиграл "Виторию Гимарайнш" в матче 20-го тура чемпионата Португалии (1:0). Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбья, выступающий ныне за лиссабонцев, вышел на поле после перерыва и отыграл весь второй тайм.

Победа позволила "Спортингу" выйти на первое место в турнирной таблице, однако у "Порту" есть еще игра в запасе.

Чемпионат Португалии

20-й тур

"Сопртинг" - "Порту" - 1:0 (0:0)

Гол: Матье, 83.