Бывший главный тренер "Спартака" Якин возглавил "Сьон". В нем играет Митрюшкин

Экс-главный тренер "Спартака" Мурат Якин возглавил "Сьон", информирует официальный сайт швейцарской команды. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на один год.

Якин возглавлял "Спартак" в сезоне-2014/2015. Под его руководством красно-белые заняли 6-е место.

Последним местом работы Якина был "Грассхоппер".

За "Сьон" играет бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин.

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