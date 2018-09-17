Бывший главный тренер "Спартака" Якин возглавил "Сьон". В нем играет Митрюшкин

Экс-главный тренер "Спартака" Мурат Якин возглавил "Сьон", информирует официальный сайт швейцарской команды. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на один год.
[News] Murat Yakin nommé à la tête du FC Sion ! https://t.co/vc8b7sTwF8 ⚪🔴#FCSion #BienvenueMurat #HopSion pic.twitter.com/cbGC41zwUd– FC Sion (@FCSion) 17 сентября 2018 г.
Якин возглавлял "Спартак" в сезоне-2014/2015. Под его руководством красно-белые заняли 6-е место.
Последним местом работы Якина был "Грассхоппер".
За "Сьон" играет бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин.