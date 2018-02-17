"Богемианс" победил "Зброевку", Кабаев не забил, Базелюк не играл

"Богемианс" обыграл "Зброевку" в матче 17-го тура чемпионата Чехии. Лучший бомбардир хозяев россиянин Евгений Кабаев вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями. Его соотечественник, форвард гостей Константин Базелюк не попал в заявку на матч. 24-летний нападающий перешел в "Зброевку" из ЦСКА этой зимой на правах аренды.

"Богемианс" занимает шестое место в таблице чемпионата, "Зброевка" идет 14-й, в двух очках от зоны вылета.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

17-й тур

"Богемианс" - "Зброевка" - 1:0 (0:0)

Гол: Машек, 63 - с пенальти.

Удаление: Лутс (Б), 66.