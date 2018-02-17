"Богемианс" победил "Зброевку", Кабаев не забил, Базелюк не играл

"Богемианс" обыграл "Зброевку" в матче 17-го тура чемпионата Чехии. Лучший бомбардир хозяев россиянин Евгений Кабаев вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями. Его соотечественник, форвард гостей Константин Базелюк не попал в заявку на матч. 24-летний нападающий перешел в "Зброевку" из ЦСКА этой зимой на правах аренды.
"Богемианс" занимает шестое место в таблице чемпионата, "Зброевка" идет 14-й, в двух очках от зоны вылета.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
17-й тур
"Богемианс" - "Зброевка" - 1:0 (0:0)
Гол: Машек, 63 - с пенальти.
Удаление: Лутс (Б), 66.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2017-2018/