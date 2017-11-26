БАТЭ - чемпион Белоруссии 12-й раз подряд

БАТЭ стал чемпионом Белоруссии сезона-2017. В заключительном туре клуб из Борисова сыграл вничью с "Городеей" - 3:3. У БАТЭ и минского "Динамо" по 68 очков, однако БАТЭ оказался выше по результатам личных встреч (1:0, 1:0).

БАТЭ стал чемпионом страны в 12-й раз подряд - с 2006 по 2017 год. Также на счету клуба, основанного в 1996 году, титулы в сезонах-1999 и 2002.

В Лигу Европы по итогам чемпионата попали минское "Динамо" и "Шахтер" из Солигорска. В первый дивизион вылетеил "Славия" и "Нафтан". С последнего было снято пять очков, однако даже с ними клуб занял бы последнее место в таблице.

Лучшим бомбариром чемпионата стал игрок БАТЭ Михаил Гордейчук - 18 голов. Это лучший результат за последние 10 сезонов - после 24 голов Романа Василюка в сезоне-2007 никто не мог забить более 16 мячей.