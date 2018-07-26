Представители УЕФА приедут в Санкт-Петербург с инспекционным визитом в октябре

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что следующий инспекционный визит представителей УЕФА в город запланирован на октябрь. Приезд сотрудников европейской организации связан с тем, что в 2020 году российский город примет четыре матча чемпионата Европы.

– Следующий инспекционный визит представителей УЕФА в Санкт-Петербург запланирован на октябрь 2018 года, – цитирует ТАСС Кириллова. – По итогам двух инспекционных визитов делегация УЕФА высоко оценила готовность городской инфраструктуры, а также задействованных городских служб к проведению матчей Евро-2020. Каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира не поступало.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что существующая городская инфраструктура (включая стадион с прилегающими территориями), подготовленная к чемпионату мира по футболу, в целом соответствует требованиям УЕФА.

Что касается требований к организации данного мероприятия, то в целом они аналогичны тем требованиям, которые мы обеспечили в рамках проведения чемпионата мира, включая подготовку стадиона, тренировочных площадок и аэропорта, организацию бесплатного проезда для участников соревнований, разработку транспортных планов и концепции безопасности, защиту интеллектуальных прав УЕФА, оформление города, продвижение турнира, создание фан-зоны.

Наш город сделал огромный шаг вперед в части обеспечения комфортной среды проживания для петербуржцев и развития современной спортивной инфраструктуры. Безусловно, наследие чемпионата мира будет востребовано в рамках подготовки к проведению в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира примут 12 городов 12 разных стран.