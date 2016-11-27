Златан Ибрагимович - о своей статуе: "Верил, что захвачу власть над миром"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович польщен тем, что в Стокгольме будет установлена его статуя. По словам шведского форварда, памятник, высота которого составит 2,7 метра, будет запечатлена в игровой позе.

- Это невероятно, потому что обычно памятники ставят после смерти, но я жив, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Ибрагимовича. - Для меня это огромная честь. Что бы я ни делал, я представляю Швецию. Это моя страна и я всегда буду туда возвращаться.

У статуи будет поза из игры или движения из матча, которое типично для Златана. Мне хотелось, чтобы она была похожа на меня - массивная, мощная, волшебная, крутая. Я родом из Мальме, а мою статую установят в столице. Я всегда верил, что захвачу власть над миром.