"Зинченко? Он сам все сдает, таких студентов-спортсменов очень мало"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко остается студентом Сумского государственного университета имени Макаренко. Ранее появилась информация, что экс-футболист "Уфы" не сдал зимнюю сессию.

– Много резонанса вызвала информация, что игрока сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко отчислили из вашего вуза. Это так? – вопрос заместителю директора Института физической культуры при университете Андрею Леоненко.

– Лично я не знаю, откуда появилась данная информация и кто источник. Все мы прекрасно понимаем, на каком уровне играет Александр и какая у него занятость. На данный момент у него чередуются матчи английской премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Сами понимаете, что вырваться, если ты хочешь достичь высокого мастерства в такой команде, то надо пахать и пахать. Мы со своей стороны продлили ему сессию, чтобы он по возможности приехал и сам сдал все это. Скажу вам честно, таких студентов-спортсменов вообще очень мало. Он очень хороший человек, постоянно привозит нам мячи с автографами игроков "Сити", сам все сдает, знает несколько иностранных языков. Таким людям мы всегда готовы идти навстречу.

– Он у вас учится с первого курса?

– Нет. Когда началась сложная ситуация на Донбассе, Александр перевелся к нам и пока ни у кого из преподавательского состава к нему не было претензий. Он пример для наших игроков, да и для всей молодежи в области. (Владимир ЛАВСКИЙ)​

Зинченко не сдал зимнюю сессию в университете в Сумах