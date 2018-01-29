Зинченко не сдал зимнюю сессию в университете в Сумах

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который является студентом третьего курса Сумского государственного педагогического университета, не сдал зимнюю сессию, утверждает The Sumy Post.

Футболист, изучающий специальность "Физическое воспитание, спорт и здоровье человека", имеет задолженность по девяти предметам.

При этом отмечается, что 21-летний украинец находится на очной форме обучения, одновременно пребывая в расположении клуба в Англии. Нередко студенты-спортсмены из-за частых разъездов на соревнования переводятся на индивидуальный график обучения.

По информации издания, подобного графика у Александра Зинченко нет. При этом он допущен к пересдаче. В настоящее время у студентов педуниверситета очной формы обучения, которые сдали сессию, каникулы.