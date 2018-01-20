Жозе Моуринью: "Я не перечислю много левых защитников, играющих лучше, чем Люк Шоу"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил защитника Люка Шоу, который в этом сезоне набрал хорошую форму. Специалист подчеркнул, что англичанин сейчас находится в лучшем состоянии за всю карьеру.

– Я могу сказать, что в этот момент я не назову много левых защитников, играющих лучше, чем Люк Шоу, – цитирует The Sun Моуринью. – Он действует очень хорошо. Люк прогрессирует и хорошо проявляет себя после долгого отсутствия практики. Я помню, как он делал свои первые шаги после травмы, но сейчас он хорош как никогда. Он стал гораздо сильнее физически, гораздо умнее, он стал лучше понимать тактику игры. Я очень рад за Люка.

В этом сезоне Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах. Напомним, осенью появлялись слухи о том, что клуб готов расстаться с футболистом.