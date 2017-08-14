Жозе Моуринью: "Линделефу нужно время на адаптацию, как Карвалью в свое время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что защитнику Виктору Линделефу необходимо время на адаптацию. Шведский новичок "МЮ" пропустил 1-й тур чемпионата Англии.

- Во время работы в премьер-лиге у меня были защитники из разных стран, - цитирует Sky Sports Моуринью. - И, как правило, адаптироваться непросто. В 2004 году я привез в Англию феноменального защитника Рикарду Карвалью. Он стал одним из лучших за последнее десятилетие в премьер-лиге, но он боролся. Ему было трудно адаптироваться. Думаю, что Линделефу также необходимо немного времени.