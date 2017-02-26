Жозе Моуринью: "Летом "Манчестер Юнайтед" подпишет двух-трех игроков, которые помогут нам выйти на новый уровень"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что команда не подписывала новичков во время зимнего трансферного окна, чтобы сделать это летом. По словам специалиста, состав манкунианцев пополнят два-три игрока.

- "Манчестер Юнайтед" не подписывал новичков во время зимнего трансферного окна, чтобы сделать это летом, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Если обратить внимание на нынешний состав, а также на сложности, с которыми столкнулась команда, считаю, что мы играли очень достойно. Думаю, что в июле манкунианцы подпишут двух-трех игроков, которые помогу выйти нам на новый уровень.