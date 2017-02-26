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Жозе Моуринью: "Летом "Манчестер Юнайтед" подпишет двух-трех игроков, которые помогут нам выйти на новый уровень"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что команда не подписывала новичков во время зимнего трансферного окна, чтобы сделать это летом. По словам специалиста, состав манкунианцев пополнят два-три игрока.

- "Манчестер Юнайтед" не подписывал новичков во время зимнего трансферного окна, чтобы сделать это летом, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Если обратить внимание на нынешний состав, а также на сложности, с которыми столкнулась команда, считаю, что мы играли очень достойно. Думаю, что в июле манкунианцы подпишут двух-трех игроков, которые помогу выйти нам на новый уровень.

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Материалы REN-TV

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