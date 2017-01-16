Жозе Моуринью: "Клопп решил, что я попросил судью удалить его игрока"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) объяснил, почему у него произошла стычка с немцем Юргеном Клоппом. Эпизод произошел в компенсированное время второго тайма. Стычку спровоцировало столкновение Андера Эрреры и Роберту Фирмину в центре поля. Немец размахивал руками и что-то кричал, а португалец саркастически улыбался, пытаясь уладить конфликт.

– Он, видимо, решил, будто я попросил судью удалить его игрока, – цитирует Goal.com Моуринью. – Но я этого не делал. У меня не было никаких проблем. Думаю, игра была равной, игроки показали свой профессиональный уровень. Судья отлично провел встречу. Думаю, такой матч стал бы хорошей рекламой премьер-лиги.