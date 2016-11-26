Юрген Клопп: "Я нисколько не удивлен стремительным прогрессом Матипа"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед домашним матчем 13-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" отметил безусловный прогресс в игре защитника команды Жоэля Матипа. По словам специалиста, камернуский игрок относится к числу футболистов, которые подтверждают свой высокий уровень не на словах, а на деле.

– Если бы я сказал, что меня удивляет прогресс Матипа, это бы пошло в разрез с моими изначальными ожиданиями, - приводит goal.com слова Клоппа. - С первых дней, когда клуб начал проявлять интерес к камерунскому игроку, мы знали о его сильных сторонах и готовности укрепить оборонительные ряды "Ливерпуля".



Я нисколько не удивлен очевидным прогрессом Матипа, потому что с самого начала был убежден, что футболист проявит здесь свои самые лучшие качества. Он очень крут, это действительно так. Матип – из тех игроков, которые не слишком много говорят. Куда важнее, что его самоотдача и рвение находятся на самом высоком уровне.