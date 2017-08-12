Юрген Клопп: "В последнем голе "Уотфорда" был офсайд, лайнсмен должен был это увидеть"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен действиями абитра в матче 1-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (3:3). По его словам, в моменте с последним мячом "Уотфорда" судья не зафиксировал офсайд.

- Нам не повезло в концовке, - цитирует BBC Клоппа. - В моменте, когда соперник сравнял счет, был офсайд. Это было очевидно, ведь лайнсмен был на одной линии с ними. Он должен был это увидеть.

Первый гол "Уотфорда" состоялся после очень хорошего прохода. Отлично выполнено. В первом тайме мы действовали не лучшим образом, во втором - значительно успешнее. Но мы забыли обороняться.

Но в целом мы играли лучше и должны были побеждать.